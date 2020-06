Extinction Rebellion färbt Rur «giftgrün»

Jülich (dpa/lnw) - Umweltaktivisten von Extinction Rebellion haben am Donnerstagmorgen das Wasser der Rur im Kreis Düren hellgrün eingefärbt. Mit der Aktion sollte Aufmerksamkeit auf die Gewässerverschmutzung durch Kohlegewinnung gelenkt werden. «Durch Sümpfungen für RWE-Tagebaue ist der Grundwasserhaushalt in der niederrheinischen Bucht nachhaltig geschädigt. Das betrifft eine riesige Fläche, die bis in die Niederlande reicht», teilten die Organisatoren mit.

Von dpa