Geldautomat in Duisburg gesprengt: Täter flüchten über A3

Duisburg (dpa/lnw) - Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Bank-Pavillon in Duisburg gesprengt. Sie flüchteten in der Nacht zu Freitag in einem Wagen auf die Autobahn 3 in Richtung Köln, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Explosion gegen 3.30 Uhr im Stadtteil Bissingheim seien zwei Autos, die in der Nähe des Geldautomaten geparkt hätten, beschädigt worden. Ob die Diebe Beute machten, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an. Zuvor hatte die «WAZ» berichtet.

Von dpa