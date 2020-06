Schwelbrand in Schloss Drachenburg: Feuerwehr alarmiert

Königswinter (dpa/lnw) - Während der Vorbereitung von Dreharbeiten für die ZDF-Sendung «Bares für Rares» hat es auf der historischen Drachenburg in Königswinter gebrannt. Die Filmcrew habe Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilten die Einsatzkräfte mit. Als die Retter mit 60 Mann eintrafen, hatte die Produktionsfirma das Schloss unterhalb des Drachenfels am Rhein bereits verlassen. Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand in der Zwischendecke in einem Nebenraum im ersten Stock.

Von dpa