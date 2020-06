Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Prozess im August

Ermittler hatten im vergangenen Oktober die Wohnung des 42-Jährigen in Bergisch Gladbach durchsucht und dabei riesige Mengen kinderpornografischen Materials gefunden. Durch die Auswertung fanden Polizei und Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben in dem Komplex bundesweit bisher mehr als 70 Tatverdächtige, mehr als 40 Opfer sind bislang identifiziert. Einen der Täter hat das Landgericht Kleve kürzlich bereits zu zehn Jahren Haft und dauerhafter Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt. Zwei weitere Angeklagte stehen in Mönchengladbach vor Gericht.

Der Prozess gegen den 42-Jährigen soll voraussichtlich am 10. August beginnen, teilte das Gericht mit. Insgesamt werde die 2. Große Strafkammer etwa zehn Verhandlungstage ansetzen.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein weiterer Fall von großangelegtem Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen für Entsetzen gesorgt. In Münster sollen mehrere Männer stundenlang Jungen missbraucht haben. In dem Fall gab es bislang elf Festnahmen, sieben Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft.