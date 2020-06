Vertreter der Regionalliga West zuerst in Leipzig

Leipzig (dpa/lnw) - Der Vertreter der Regionalliga West tritt in den beiden Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga zuerst beim 1. FC Lokomotive Leipzig an. Das ergab die Auslosung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Freitag. Nach gegenwärtigem Stand wird der SC Verl als West-Vertreter um den Aufstieg spielen. Die Partie in Leipzig soll am 25. Juni stattfinden. Das Rückspiel wurde für den 30. Juni terminiert, Anstoßzeiten sind noch nicht bekannt.

Von dpa