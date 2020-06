Düsseldorf (dpa/lnw) - Grundschulklassen am Vormittag und Ganztagsgruppen am Nachmittag müssen von Montag an nicht identisch sein. Darauf hat das NRW-Schulministerium die Bezirksregierungen hingewiesen, wie eine Ministeriumssprecherin am Freitag bestätigte.

Von dpa