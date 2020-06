Flick würde sich über Zuschauer beim Pokal-Endspiel freuen

Berlin (dpa) - Hansi Flick würde ein Pokal-Finale mit Zuschauern am 4. Juli in Berlin begrüßen. «Ich habe schon immer gesagt, dass Zuschauer sehr, sehr fehlen. Wenn es so ist, dass man es entscheidet, dass Zuschauer dabei sind - umso schöner», sagte Flick in München. «Das sind Dinge, die ich nicht entscheiden kann, die wir nicht entscheiden. Das wird woanders entschieden. Es tut mit Sicherheit gut, wenn Fans im Stadion sind. Wie das vonstatten geht, müssen andere beurteilen.»

Von dpa