Gartenlaube bei Brand in Wuppertal zerstört

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Brand in einem Kleingarten hat die Feuerwehr in Wuppertal beschäftigt. Nach Angaben vom Samstag wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu Samstag in eine Kleingartenanlage im Stadtteil Hatzfeld gerufen. Hier brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Dabei soll auch eine Gasflasche in dem Gebäude explodiert sein. Eine weitere Gasflasche konnte von der Feuerwehr geborgen und gekühlt werden. Insgesamt 28 Einsatzkräfte waren rund zwei Stunden im Einsatz, bis die Hütte gelöscht war. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von dpa