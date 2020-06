Wonderful Moon bleibt nach Union-Sieg der Derby-Favorit

Köln (dpa/lnw) - Der Hengst Wonderful Moon bleibt nach einem Sieg im Union-Rennen in Köln der klare Favorit für das Deutsche Derby. Im wichtigsten Testrennen für das Rennen des Jahres ließ Wonderful Moon auf der Galopprennbahn in Köln am Sonntag seinen Gegnern keine Chance und erreichte bei seinem sechsten Start den vierten Sieg. Geritten von Andrasch Starke, setzte sich der von Championtrainer Henk Grewe in Köln trainierte Sieger gegen Grocer Jack durch. Rang drei ging an den von Martin Seidl gerittenen Palao.

Von dpa