Kapitän Piszczek möchte kein Abschiedsspiel beim BVB

Düsseldorf (dpa) - Seit zehn Jahren steht er beim Fußball- Bundesligisten Borussia Dortmund unter Vertrag, am Samstag absolvierte er seine 250. Bundesligapartie - aber auf ein Abschiedsspiel zum Karriereende beim BVB möchte Lukasz Piszczek lieber verzichten. «Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Solche Spiele sind schön - nur stehe ich nicht so gern im Mittelpunkt. Mein Abschied aus der Nationalmannschaft war im vergangenen Jahr sehr emotional, aber das reicht. Ich muss das nicht unbedingt ein zweites Mal haben», sagte der 35 Jahre alte Abwehrspieler der Dortmunder dem «Kicker» (Montagausgabe).

Von dpa