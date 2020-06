Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus: «Es ist alles Kopfsache»

Nach dem 0:0 vom Freitagabend beim SV Sandhausen appellierte Arminias Trainer Uwe Neuhaus an das Selbstvertrauen seiner Mannschaft. «Wir müssen mutig sein und den Glauben an die eigene Stärke hervorheben», sagte der 60-Jährige am Sonntag. «Es ist alles Kopfsache. Die letzten Schritte sind bekanntermaßen immer die schwierigsten. Was ich versprechen kann, dass es die Mannschaft unbedingt schaffen will. Ich bin total davon überzeugt, dass die Mannschaft stabil genug ist und die nötigen Punkte holen wird», sagte Bielefelds Chefcoach vor dem Duell mit seiner ehemaligen Mannschaft.

Die später in unterbrochene Saison gestarteten Dresdner benötigen als Tabellenschlusslicht allerdings jeden Punkt im Kampf um den Klassenverbleib. Die Partie in Bielefeld ist die sechste innerhalb von 15 Tagen für die Sachsen. «Ich ziehe meinen Hut davor, wie Dynamo dieses immense Programm meistert. Das ist eine schwierige Situation, wie sie noch nie eine andere Mannschaft je erlebt hat. Ich möchte nicht tauschen», sagte Neuhaus.