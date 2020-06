Kommunalpolitiker unterstützen gemeinsam die Fortuna

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Düsseldorf sind sich die Fraktionen plötzlich einig - wenn es um Fußball und die Fortuna geht. Für den Saisonendspurt in der Bundesliga appellieren vier der fünf Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters parteiübergreifend in einem Video an den Zusammenhalt bei Fortunas Kampf gegen den Abstieg. Darin zeigen sich die Politiker in Fortuna-Devotionalien. Die imaginäre Sitzung wird eröffnet vom Baas (Vorsitzenden) des Heimatvereins «Düsseldorfer Jonges», Wolfgang Rolshoven.

Von dpa