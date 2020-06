Gemeinsam chillen in Westfalen und im Rheinland

Warum sollten Westfalen zur Erholung ins Rheinland fahren? Und weshalb sollten Rheinländer ihre Entspannung in Westfalen suchen? Eine neue Werbekampagne für Nordrhein-Westfalen soll das Interesse an der Schönheit des größten Bundeslandes wecken.

Fast jeder zweite Urlauber habe noch nicht entschieden, wo es im Corona-Sommer 2020 hingehen soll – die meisten wollten in Deutschland bleiben, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf. „Wir müssen die Lust auf Nordrhein-Westfalen wecken, dafür müssen wir Geschichten erzählen.“ Die krisen­geschwächte Tourismusbranche mir rund 650.000 Mitarbeitern soll wieder auf die Beine kommen.

Tourismusbranche will für NRW neues Interesse wecken

Zum Beispiel die von der nördlichsten Flamingo-Kolonie im Zwillbrocker Venn bei Vreden oder die vom entspannenden Wohnen in den Baumwipfeln in „Panarbora“ bei Waldbröl. Die Liste der Sehenswürdigkeiten und Naturlandschaften auch jenseits der populären Ziele ist lang. Für alle Tourismus­regionen des Landes zusammen hat Tourismus NRW deshalb eine bundesweit ausgerichtete Werbekampagne gestartet, das Land finanziert das mit 1,2 Millionen Euro.

Zielgruppe ist nicht nur die eigene Bevölkerung in NRW. Obwohl Pinkwart sagt: „Es ist wichtig, dass die Rheinländer mehr erfahren über Westfalen.“ Und umgekehrt. Die Kampagne unter dem Kunst-Slogan #RausZeitLust zielt auf die noch unentschlossenen Urlaubsplaner in den benachbarten Bundesländern Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz, ebenso in Baden-Württemberg und Bayern, nicht zuletzt auch in den Niederlanden.

Überall will die Tourismusbranche für NRW neues Interesse wecken. „Wir haben eine Natur- und Kulturlandschaft von immer noch unterschätzter Qualität“, sagte Heike Döll-König, Geschäftsführerin von Tourismus NRW. Der erste Werbetrailer allerdings zeigt davon nur wenig, sondern beschreibt ein urbanes NRW.

Corona-Krise hat ein Umdenken ausgelöst

Mit der Kampagne will das Land zugleich die touristischen Angebote auf eine einheitliche digitale Plattform heben. Darüber sollen die künftigen Gäste, die ihre Ziele meistens im Internet suchen und buchen, ein passendes Angebot erhalten, wie Döll-König betonte. Eine Online-Plattform unter dein-nrw.de ergänzt dafür die in Social Media-Diensten geplante Sympathie-Offensive.

Wie dringend nötig die ist, illustrierte Achim Schloemer, Vorstandschef von Tourismus NRW: Die erwarteten Verluste für die Betriebe werde bis 2022 rund 30 Milliarden Euro erreichen – das sei 2017 die Bruttowertschöpfung gewesen. Allein im März sanken die Umsätze um 70 Prozent, die April­zahlen dürften noch düsterer sein. Die Kampagne soll darum auch wieder den Messestandort NRW beflügeln.

Messen und Kurzzeit-Tourismus lockten bisher Gäste. Die Corona-Krise hat ein Umdenken ausgelöst. Jetzt wirbt das Land mit üppigen Übernachtungskapazitäten für Lust auf erlebnisreiche Ferienwochen von der Holsteiner Treppe in Wuppertal bis zum Hermanns-Denkmal in Minden, von der Schlösserroute im Münsterland bis zu Schloss Augustusburg in Brühl, vom Biggesee im Sauerland bis zum Naturpark Eifel.