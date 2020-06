Ausgebüxter Ziegenbock im Streifenwagen

Werdohl (dpa/lnw) - Eine freilaufende Ziege haben Polizeibeamte am Montag an einer Tankstelle im sauerländischen Werdohl eingefangen. «Der Bock genoss anschließend seine Frei-Fahrt im Streifenwagen», berichtete die Polizei im Märkischen Kreis am Montag. Die Beamten fanden mit Hilfe einer Passantin den Eigentümer heraus und lieferten den Ziegenbock dort nach kurzer Fahrt ab. Allerdings müssen nun der Rücksitz und die Dienstmütze eines Praktikanten gereinigt werden. Der Bock hinterließ im Streifenwagen ein Häufchen.

Von dpa