Grundschulen starten Regelunterricht – infizierte Kinder in Nordwalde

Nach fast zehn Wochen Corona-Einschränkungen sind die rund 600 000 Grundschulkinder am Montag wieder in den Regelbetrieb gestartet. Bis zu den Sommerferien nach dem 26. Juni sollen die Erst- bis Viertklässler wieder täglich und in voller Klassenstärke unterrichtet werden.

In Nordwalde (Kreis Steinfurt) sind zwei Schüler an einer Grundschule nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Konsequenz: Seit Montag (15. Juni) mussten sich insgesamt zwölf Kinder der betroffenen Wicherngrundschule für 14 Tage in Quarantäne begeben. Ebenfalls nicht zur Schule gehen dort seit Montag zwei Lehrer, die in direktem Kontakt mit den Covid-19-Erkrankten standen. „Das Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor“, sagt Schulleiter Johannes Neumayer.

Von einem „verantwortungsvollen Schritt in ein Stück Normalität“ sprach am Montag Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). „Es ist kein Experiment.“ Grundschulkinder brauchten Struktur, die ihnen die Schule bieten könne. Es sei nach der langen Zeit der Schulschließung für die jüngsten Schulkinder wichtig, mit einem positiven Schulerlebnis abschließen zu können. Das Infektionsgeschehen in der Altersgruppe gehe zudem gen Null.

Für den Unterricht in Grundschulen stehen nur rund 80 Prozent der Lehrer zur Verfügung. In den Klassenräumen gilt kein Abstandsgebot mehr. Kritik kam unter anderem von Elternverbänden und Lehrergewerkschaften. Sie sehen die Gefahr neuer Ansteckungen. Der Verband Bildung und Erziehung forderte eine deutliche Aufstockung der Test-Kapazität für Lehrerinnen und Lehrer. Viele Schulen verfügen nicht überausreichende hygienische Ausstattungen, um allen Corona-Anforderungen gerecht zu werden. So müssen sich vielerorts 30 Kinder ein Waschbecken mit kaltem Wasser teilen. Auch die zeitversetzte Benutzung der Turnhallen stößt auf Probleme. Nach einer nicht repräsentativen Stichprobe erschienen gestern über 95 Prozent aller Kinder zum Unterricht. Fernbleiben muss durch ein Attest begründet werden.