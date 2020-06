Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Essen (dpa/lnw) - Glimpflich ausgegangen ist am frühen Montagmorgen in Essen ein Polizeieinsatz gegen ein mit Jugendlichen besetztes Auto, bei dem auch aus einer Dienstwaffe geschossen wurde. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte den Wagen kontrollieren wollen, in dem sie drei Personen ausgemacht hatte. Als zwei Beamte an das Auto herantraten, sei der Fahrer plötzlich auf die beiden zugefahren, berichtete die Polizei Bochum. «Daraufhin wurde der Schuss aus der Dienstwaffe abgegeben», sagte ein Sprecher. Die drei Insassen blieben unverletzt. Wo der Schuss landete, wurde zunächst nicht bekannt.

Von dpa