Feuer im Imbisswagen: Drei Verletzte in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw) - Durch ein Feuer in einem Imbisswagen sind am Montag in Bielefeld drei Menschen verletzt worden. Ob es sich um eine Explosion oder Verpuffung handelte, müssten jetzt Brandsachverständige klären, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. In dem Gastronomiewagen wurde mit Gas gekocht, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die «Neue Westfälische» online über das Unglück berichtet. Nach Angaben der Feuerwehr wurden ein Kunde und zwei Imbissmitarbeiter mit Brandverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Zwei der drei Opfer wurden in Spezialkliniken geflogen. Bei einem bestand Lebensgefahr.

Von dpa