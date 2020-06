Imbisswagen-Brand: Passanten löschten brennende Mitarbeiter

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in einem Imbisswagen haben Passanten am Montag in Bielefeld drei schwer verbrannte Menschen gelöscht und ihnen damit möglicherweise das Leben gerettet. Die Helfer hätten mit Jacken die Flammen erstickt und die Verletzten mit Wasser versorgt, bis Rettungskräfte eintrafen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Zwei Mitarbeiter seien nach dem heftigen Ausbruch des Feuers brennend aus dem Imbisswagen geflohen. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Ein Kunde sei etwas weniger stark verletzt worden, sagte der Sprecher. «Die Ersthelfer haben einen Superjob gemacht.»

Von dpa