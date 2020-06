Unbekannte sprengen Geldautomaten: Polizei fahndet nach Duo

Vreden (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Vreden (Kreis Borken) in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fahndete nach zwei Personen, die vom Tatort am Kirchplatz in der Innenstadt mit einem Roller flüchteten, wie die Beamten mitteilten. Menschen kamen nicht zu Schaden. An dem Gebäude, in dem der Geldautomat installiert war, entstand Sachschaden. Für die Fahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein.

Von dpa