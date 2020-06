Erkrath (dpa/lnw) - Bei der Durchsuchung der Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers hat sich in Erkrath bei Düsseldorf ein feindseliger Mob gegen die Polizei gebildet. Die Polizisten waren Hinweisen nachgegangen, wonach ein Mann aus einer schwarzen Limousine heraus Drogen an Jugendliche verkaufe, berichtete ein Polizeisprecher in Mettmann am Dienstag.

Von dpa