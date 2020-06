Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei sucht weiter nach einem mysteriösen Unfallflüchtigen, der in Düsseldorf eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Der Unbekannte war am späten Montagabend in einem weißen Wagen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dann davongerast, wobei er mit mindestens zwei Autos ebenfalls kollidierte, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag.

Von dpa