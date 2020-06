Nach Transfer-Streit: Bosz erwägt Wirtz-Einsatz im Derby

«Wir haben ihn ins kalte Wasser geworfen, und er hat gezeigt, dass er schwimmen kann», sagte der Niederländer: «Aber ins kalte Wasser werfen, ist meistens einfach. Da haben die Spieler noch keine Angst. Nachher fangen sie an nachzudenken, dann wird es meistens ein bisschen schlechter. Er wird auch noch mal ein Tief kriegen, aber das ist normal und wir werden ihm helfen.» Dass der Teenager nicht ausgepfiffen werden kann, weil es ein Geisterspiel ist, ist für den Trainer egal: «Er hat noch so eine lange Karriere vor sich. Er muss sich daran gewöhnen. So wird er ein großer Junge.»

Eigentlich besteht eine Abmachung zwischen Leverkusen, Köln und Borussia Mönchengladbach, sich gegenseitig keine Jugendspieler abzuwerben. Dies habe im betreffenden Fall nicht gegolten, weil zum einen Wirtz' Vertrag auslief und er zum anderen in Leverkusen einen Profi-Vertrag erhielt, argumentierte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

Unbeirrt von diesen Nebengeräuschen fordert Bosz in den letzten drei Saisonspielen gegen Köln, bei Hertha BSC und gegen Mainz drei Siege. «Wir haben alles in der eigenen Hand. Wenn wir die drei Spiele gewinnen, sind wir in der Champions League», sagte der 56-Jährige.