Razzia gegen Drogendealer aus Großfamilie: Sechs Festnahmen

Aachen/Düsseldorf (dpa) - Ermittler haben am Dienstag bei einer Großrazzia gegen mutmaßliche Drogendealer 48 Wohnungen und Gaststätten in Nordrhein-Westfalen und Teilen Hessens durchsucht. Der Schwerpunkt lag im Aachener Raum. Dabei wurden insgesamt sechs Verdächtige festgenommen, darunter fünf Personen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, gegen die Haftbefehle vorlagen, teilten die Staatsanwaltschaft Aachen und das Landeskriminalamt NRW am Dienstag mit.

Von dpa