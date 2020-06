Vollzugsbeamte können wegen Kinderpornografie Job verlieren

Leipzig (dpa) - Justizvollzugsbeamte, die Kinderpornografie besitzen, müssen mit dem Verlust ihres Jobs und der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis rechnen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag im Fall eines Beamten aus Nordrhein-Westfalen entschieden (Az.: BVerwG 2 C 12.19). Das Gericht stufte die Gruppe der Justizvollzugsbeamten damit genau wie Lehrer und Polizisten ein. Bei diesen sensiblen Berufsgruppen gebe es einen besonderen Bezug zu ihrem Amt, das mit der Straftat des Besitzes von Kinderpornografie absolut unvereinbar sei.

Von dpa