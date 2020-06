Bauarbeiter verharren stundenlang auf Kran: Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Zwei uneinsichtige Bauarbeiter haben stundenlang auf einem Kran in Gelsenkirchen ausgeharrt und damit einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die beiden seien am Dienstagmittag in den Kran an der Baustelle in der Altstadt geklettert und hätten die Auszahlung von Arbeitslohn gefordert, teilte die Polizei mit. Sie hätten gedroht, ansonsten springen zu wollen.

Von dpa