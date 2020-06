Fans von Bayern und Leverkusen für Verlegung von Pokalfinale

Berlin (dpa) - Zwei Fanorganisationen des FC Bayern München und von Bayer Leverkusen haben sich für eine Verlegung des DFB-Pokalfinals ausgesprochen. Das für den 4. Juli im Berliner Olympiastadium angesetzte Finale als Geisterspiel abzuhalten, wäre «ein weiterer Schlag ins Gesicht der Fans», heißt es in einem gemeinsamen Brief von «Club Nr. 12» und «Nordkurve 12» an DFB-Präsident Fritz Keller.

Von dpa