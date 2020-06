NRW-Staatssekretärin zur Europa League: Wäre gutes Signal

Düsseldorf (dpa) - Die NRW-Staatssekretärin Andrea Milz würde die Ausrichtung der Endrunde in der Europa League in Nordrhein-Westfalen begrüßen. «Das Sportland NRW mit seinen sportbegeisterten Städten ist stets ein guter Gastgeber, auch in außergewöhnlichen Zeiten», sagte die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Verschiedene Medien hatten darüber berichtet, dass die UEFA die Fußball-Endrunde vom 10. bis 21. August nach Nordrhein-Westfalen in die Städte Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg vergibt.

Von dpa