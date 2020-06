A61 bei Bergheim ab Sonntag Richtung Süden gesperrt

Bergheim (dpa/lnw) - Die Autobahn 61 wird am Sonntag früh zwischen Bergheim und Bergheim-Süd in Richtung Koblenz wegen einer Fahrbahnsanierung vollgesperrt. Die Maßnahme soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Null Uhr beginnen und bis voraussichtlich Mitte August dauern, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag ankündigte. Danach werde für weitere vier Wochen nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Die Autobahn wird stark von Lastwagen genutzt, die laut Straßen.NRW Schäden an der Betonfahrbahn verursachen. Die Baustelle solle großräumig umfahren werden. Umleitungen würden ausgeschildert.

Von dpa