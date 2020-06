Telekom beleuchtet Düsseldorfer Rheinturm

Nach ersten Tests vor einigen Tagen hatte es in Düsseldorf Kritik gegeben, da Betrachter sich an die Kunstaktion «Rheinkomet» erinnert fühlten, die zur Feier des Landes NRW sowie zum Start der Tour de France 2017 stattgefunden hatte. Die verantwortliche Bürgerstiftung «DUS-illuminated» warf der Telekom Medienberichten zufolge vor, eine ähnliche Illumination nun als Werbeaktion für sich zu nutzen. Das Unternehmen wies dies jedoch zurück, die Inszenierungen seien völlig verschieden. «Es ist uns eine große Freude, dass wir der Region ein tolles Illuminations-Spektakel in dieser veranstaltungsarmen Zeit präsentieren können», sagte eine Sprecherin. Die Aktion läuft bis zum 20. Juni.