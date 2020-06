Krankenkasse: weiter Rückgang beim «Komasaufen»

Dortmund (dpa/lnw) - In Westfalen-Lippe landen Jugendliche seltener mit einer akuten Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Wie eine am Mittwoch veröffentlichte Auswertung der Krankenkasse AOK Nord-West zeigt, wurden 2019 insgesamt 788 junge Menschen zwischen zwölf und 20 Jahren nach exzessiven Alkoholkonsums in eine Klinik eingeliefert - das entspricht einem Rückgang um mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr (840 Fälle). 2012 waren es in der Region noch 1135 Jugendliche und junge Heranwachsende gewesen. Besonders deutlich sei der Rückgang bei Heranwachsenden zwischen 18 und 20 Jahren. Hier ging die Zahl der Krankenhauseinweisungen in 2019 wegen gefährlichem Alkoholrausch im Vergleich zum Vorjahr um fast zwölf Prozent zurück.

Von dpa