RW Essen trennt sich von Trainer Christian Titz

Das Ziel der Essener ist die Rückkehr in den Profifußball. In der seit März wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison hatte Titz den Traditionsclub auf den dritten Tabellenplatz geführt. «Im Zuge einer ausführlichen Analyse der vergangenen Saison müssen wir allerdings zu große Unterschiede in der Bewertung der Spielzeit sowie in den gegenseitigen Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung feststellen. Wir sind daher zu dem Entschluss gelangt, die Zusammenarbeit zu beenden», sagte Vorstandschef Marcus Uhlig.

Am Samstag soll auf dem Verbandstag des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) über den Saisonabbruch beschlossen werden. West-Kandidat für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga ist der Tabellenzweite SC Verl. Spitzenreiter SV Rödinghausen hatte keine Zulassung beantragt.