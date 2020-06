Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sollen nach den Sommerferien möglichst alle Schüler sämtlicher Schulformen wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Das bekräftigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags. In diesem Punkt seien sich auch die Kultusminister aller Länder einig.

Von dpa