Sportchef schließt nach Aufstieg finanzielles Risiko aus

Die wirtschaftlichen Möglichkeiten seien entsprechend begrenzt: «Unser Bundesliga-Etat in der nächsten Saison wird deutlich geringer sein, als ihn aktuell der HSV , Nürnberg, Hannover oder Stuttgart in der 2. Bundesliga haben.» Zweitliga-Tabellenführer Arminia ist die Rückkehr in die Bundesliga nach dem 1:1 des Verfolgers Hamburger SV am Dienstagabend gegen Osnabrück nicht mehr zu nehmen.

Laut Arabi soll der Kader dennoch in allen Mannschaftsteilen verstärkt werden. «Es wäre sicher wünschenswert, den einen oder anderen bundesligaerfahrenen Spieler dazu zunehmen. Doch ob das alles wirtschaftlich darstellbar ist, wissen wir aufgrund der Corona-Situation noch nicht», erklärte der Sportchef.

Der 41-Jährige sieht bezüglich der Planung für die nächste Spielzeit noch viele Fragezeichen. «Wir wissen nicht, wann die Saison beginnt. Wir wissen nicht, ob die Saison ohne Pause durchgespielt wird und wir so das Geld für ein Wintertrainingslager einsparen. Wir wissen nicht, wann das Transferfenster öffnet und wann es schließt», meinte Arabi.

Für den angepeilten Klassenverbleib sei zudem das entsprechende Engagement auf dem Platz entscheidend. «Wir haben nur dann eine Chance drinzubleiben, wenn wir am Limit spielen. Gleichzeitig müssen andere Vereine deutlich unter ihrem Limit bleiben. Und wir brauchen unerwartbare Siege», sagte Arabi.