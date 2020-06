Feuerwehr rettet Eule aus Netz über Angelteich

Breckerfeld (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat einen Uhu gerettet, der sich in einem Netz über einem Angelteich in Breckerfeld (Ennepe-Ruhr-Kreis) verfangen hatte. Die Eule sei nach der Rettungsaktion am Mittwochmorgen unverletzt frei gelassen worden, teilte die Feuerwehr mit. Weil sich der Uhu in dem Netz über dem Teich befand, hantierten die Feuerwehrkräfte von einem Schlauchboot aus. Ein Spaziergänger hatte den Uhu in «misslicher Lage» entdeckt und die Feuerwehr gerufen, so ein Sprecher.

Von dpa