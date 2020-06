Corona-Ausbruch in Güterloh: Schulen und Kitas geschockt

Auch Schulleiter Martin Bauer zeigte sich entsetzt über den Corona-Ausbruch bei Tönnies. «Wir sind alle geschockt», so der Schulleiter einer Grundschule im Kreis Gütersloh. «Der Punkt, der uns am meisten Bauchschmerzen bereitet, ist die Notbetreuung.» Er wisse noch nicht in welcher Form diese stattfinden könne.

Der Kreis Gütersloh hatte am Mittwochmittag mitgeteilt, dass alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien geschlossen werden müssen. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden. Unter den Tönnies-Beschäftigten seien zahlreiche Mütter und Väter mit schulpflichtigen Kindern.

Mit 400 Neuinfizierten allein seit Anfang der Woche nimmt der Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück immer größere Ausmaße an. Von den bislang 500 am Mittwoch vorliegenden Testergebnissen der Mitarbeiter in dem Schlachthof und Fleisch-Zerlegebetrieb im Kreis Gütersloh seien 400 positiv, sagte eine Kreis-Sprecherin.