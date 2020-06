Die «Maus» bekommt eine Sammelmünze zum 50. Geburtstag

Köln/Berlin (dpa/lnw) - Zum 50. Jahrestag der ersten «Sendung mit der Maus» im kommenden Jahr wird eine 20-Euro-Gendenkmünze geprägt. Das beschloss das Bundeskabinett am Freitag in Berlin. Die Sammelmünze aus Silber soll ab Februar erhältlich sein. Am 7. März 1971 wurde im WDR die Kindersendung erstmals ausgestrahlt, wie das Bundesfinanzministerium am Mittwoch mitteilte. «Im Mittelpunkt der Bildseite steht, na klar, die Maus, sie hat im Arm ein Geschenk, das darf bei Geburtstagen nicht fehlen», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Von dpa