Sondersitzung des Kabinetts zu Corona bei Tönnies am Sonntag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Landeskabinett will sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies beschäftigen. Dort werde die Landesregierung die Lage erneut bewerten, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitagabend in Düsseldorf. Gesundheitsminister Jens Spahn und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) hätten zugesagt, so viel Personal bereitzustellen, wie erforderlich ist. «Es wird alles getan, was nötig ist - auch mit Unterstützung des Bundes», sagte Laschet.

Von dpa