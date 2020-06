Zahlreiche Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Nümbrecht (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) sind zwölf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, muss einer der Verletzten stationär behandelt werden. Die Feuerwehr hatte zu Beginn des Einsatzes einige Menschen aus dem Gebäude retten müssen. Eine Brandursache konnte zunächst nicht ermittelt werden. Zuvor hatte «oberberg-aktuell.de» berichtet.