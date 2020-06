Köln (dpa/lnw) - Unter speziellen Corona-Bedingungen kehrt heute Popsänger Wincent Weiss (27) in Köln zurück vor ein Live-Publikum. Der «Feuerwerk»-Sänger tritt in der Lanxess-Arena auf - es ist die erste Show nach monatelangem Stillstand in der nach eigenen Angaben größten Multifunktionsarena Deutschlands. Weiss bezeichnet sich selbst als «kleines Testobjekt».

Möglich wird die Show durch ein neues Corona-Konzept, das auch für andere Hallen in Deutschland Vorbild sein könnte. Durch ein ausgeklügeltes Leit-System wird vermieden, dass sich zu viele Menschen begegnen. Im Innenraum der Halle sitzen Besucher dann in kleinen, separierten Plexiglas-Boxen. Auch auf dem Unterrang werden mit Abständen Besucher platziert. Die Kapazität der Arena wird dabei nur minimal ausgeschöpft - rund 900 Fans sind zugelassen. Normalerweise passen 20 000 Menschen in die Arena.

Spannend wird zu sehen sein, welches Konzertgefühl bei der Show aufkommt. Der Auftritt von Weiss war allerdings innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Im gleichen Format will er auch noch am Sonntag, Montag und Dienstag auftreten. Über den Sommer verteilt folgen weitere Künstler - unter anderem die 60-jährige Popsängerin Nena («99 Luftballons»).