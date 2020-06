Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Bünde (dpa/lnw) - Ein 34-jähriger Autofahrer ist in Bünde (Kreis Herford) in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte sein Wagen zunächst seitlich mit einem anderen Auto. Der 34-Jährige fuhr weiter und stieß dann frontal gegen ein weiteres Fahrzeug im Gegenverkehr. Dessen Fahrer wurde leicht, der Unfallverursacher schwer verletzt. Alkohol- oder Drogenkonsum konnte laut Polizei nicht festgestellt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden bei dem Unfall am Freitagabend auf mindestens 40 000 Euro. Warum der 34-Jähriger in den Gegenverkehr geriet, war noch unklar.

Von dpa