Haie-Geschäftsführer Walter hofft auf DEL-Saison mit Fans

Köln (dpa) - Philipp Walter, Geschäftsführer der Kölner Haie, hofft auf eine Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Zuschauern. «Wir sind kein Kirmes-Bierzelt, in dem es drunter und drüber geht, sondern können die Bedingungen in hohem Maße erfüllen, eine Veranstaltung entsprechend durchzuführen», sagte Walter dem «Kölner Stadtanzeiger» (Samstag) zu den Verboten und Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie.

Von dpa