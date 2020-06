Saisonaus für West-Regionalligen: Verl spielt um Aufstieg

Laut Beschluss wird es in der Regionalliga West in dieser Saison keine Absteiger geben, die Staffel wird für die kommende Spielzeit entsprechend aufgestockt. Berechnet nach der Quotientenregelung meldet der WDFV den SC Verl als West-Vertreter für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga. Die beiden Partien gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig als Vertreter der Regionalliga Nordost wurden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den 25. und 30. Juni angesetzt. Der SV Rödinghausen hatte als Tabellenerster und Meister der Regionalliga West keinen Antrag auf Zulassung für die 3. Liga gestellt. Verl rückt als Tabellenzweiter nach.

Sowohl in der Regionalliga West als auch in der Frauen-Regionalliga West und den West-Futsalligen werden in dieser Saison laut Verbandstagsbeschluss keine Spiele mehr ausgetragen. Bereits am Freitag wurde auf dem WDFV-Jugendtag der Saisonabbruch der regionalen Nachwuchsligen beschlossen. Der WDFV ist Träger von insgesamt neun regionalen Spielklassen.