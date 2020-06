Vermieter ECE will Gespräche mit Karstadt Kaufhof fortsetzen

«Wir haben in den letzten Wochen mit viel Engagement und großem Einsatz zwischen Galeria Karstadt Kaufhof und den Eigentümern unserer Center vermittelt und sehr weitreichende Lösungsangebote erarbeitet, um Standortschließungen in unseren Centern zu vermeiden und die Arbeitsplätze in den Filialen zu erhalten», sagte Friedlein . Karstadt Kaufhof hatte am Vortag bekanntgegeben, dass der Konzern 62 der 172 Standorte schließen will

Die ECE bewirtschaftet in Deutschland rund 100 Einkaufszentren als Center-Manager, indem das Unternehmen diese im Auftrag der jeweiligen Eigentümer betreibt, vermarktet und vermietet. Allein in den Centern in Deutschland betreut ECE dabei mehr als 11 000 Einzelhandelsmieter.