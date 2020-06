Landrat: Wir haben uns Zugriff auf Personalakten verschafft

Gütersloh (dpa/lnw) - Der Kreis Gütersloh und der Arbeitsschutz haben sich in der Nacht zu Samstag Zugriff auf die Personalakten der Firma Tönnies verschafft. «Das Unternehmen hatte es nicht geschafft, uns alle Adressen zu liefern», sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) am Samstag bei einer Pressekonferenz in Gütersloh. Darauf seien die Behörden gemeinsam am Freitagabend in die Konzern-Zentrale gegangen, sagte Adenauer. Jetzt liegen 1300 Adressen von Wohnungen allein für den Kreis Gütersloh vor, wie der CDU-Politiker sagte.

Von dpa