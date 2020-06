Sankt-Augustin (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Sankt-Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein ebenfalls am Unfall beteiligter und betrunkener Pkw-Fahrer flüchtete am Samstag zunächst vom Unfallort, stellte sich jedoch später, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa