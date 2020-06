Als die Polizei am Samstagnachmittag eintraf, war der Mann verschwunden. Die Beamten sahen ihn in einiger Entfernung und verpflichteten deshalb die Besatzung eines DLRG-Schiffes, gemeinsam mit Polizisten an Bord die Verfolgung aufzunehmen, wie es hieß. Der 39-Jährige wurde eingeholt, ihn erwartet ein Strafverfahren.