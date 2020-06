27-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Essen (dpa/lnw) - Ein 27-Jähriger ist in einer Essener Straßenbahn durch Messerstiche schwer verletzt worden. Am Samstagabend stiegen zwei augenscheinlich alkoholisierte 22 und 24 Jahre alte Männer in die Straßenbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Betreten bespuckte demnach einer von ihnen eine Frau und stieß einen Fahrgast zur Seite. Die zwei Männer randalierten daraufhin in der Bahn. Als das spätere Opfer die Polizei rufen wollte, zog einer der Männer ein Messer und stach mehrfach auf ihn ein. Dabei erlitt er Stichverletzungen an Armen, Nacken und Schulter.

Von dpa