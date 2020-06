Schalkes Sportchef kündigt Konsequenzen an, Wagner bleibt

Gelsenkirchen (dpa) - Die heftige Krise des FC Schalke 04 wird Konsequenzen haben - aber nicht für Trainer David Wagner. Sportchef Jochen Schneider beteuerte am Sonntag, an seiner Jobgarantie für den Coach in jedem Fall festzuhalten. Er habe zu «100 Prozent» Vertrauen in die Arbeit Wagner, sagte Schneider den «Ruhr Nachrichten» einen Tag nach dem 1:4 gegen den VfL Wolfsburg, dem 15. Spiel in Serie ohne Sieg. «Wir stecken in einer ganz, ganz bitteren Phase. Ich kann mich nur bei jedem Schalke-Fan für die Leistungen entschuldigen, die die Mannschaft größtenteils in den vergangenen Monaten abgeliefert hat», sagte Schneider weiter.

Von dpa