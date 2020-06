Der KSC bleibt damit Tabellen-16., hat aber drei Punkte mehr und das klar bessere Torverhältnis als der Vorletzte Wehen Wiesbaden. Angesichts von zwei Punkten Rückstand auf Rang 15 könnte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner mit einem Sieg in Fürth und gleichzeitiger Schützenhilfe von Kiel gegen Nürnberg sogar noch die direkte Rettung schaffen.

Marcel Hartel (3.) per Direktabnahme, Top-Torjäger Fabian Klos nach einem dicken Patzer von KSC-Verteidiger Dirk Carlson (10.) und Christoph Kobald mit einem Eigentor (20.) brachten die in diesem Kalenderjahr weiterhin unbesiegten Bielefelder schon nach 20 Minuten mit 3:0 in Führung. Die Karlsruher kamen durch einen Dreierpack von Philipp Hofmann (25./70./ 88.) aber noch mal eindrucksvoll zurück. Der Sturm-Tank traf erst nach einer Flanke von Marco Thiede, dann zweimal per Foulelfmeter.

Ihr Blitz-Start half den Bielefeldern. Gekonnt ließen sie im ersten Durchgang Ball und Gegner laufen - und mit Ausnahme des sehenswerten Hofmann-Treffers keine Karlsruher Torchance zu. Nachdem die Gäste in den ersten Minuten nach der Pause das 4:1 verpasst hatten, schöpfte der bis dahin erschreckend harmlose KSC nochmal neuen Mut. Hofmann holte gegen Anderson Lucoqui und Tom Schütz zwei Strafstöße heraus - und versenkte sie beide souverän. Sein Treffer in der 88. Minute war für Hofmann bereits der 16. in dieser Saison - und für die Endabrechnung womöglich einer der wichtigsten.