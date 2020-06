Außenseiterin Lancade gewinnt Düsseldorfer Galopp-Klassiker

Köln (dpa/lnw) - Die von Adrie de Vries gerittene 123:10-Außenseiterin Lancade hat am Sonntag auf der Galopprennbahn in Düsseldorf die 100. German 1000 Guineas gewonnen. In diesem ersten Galopp-Klassiker für Stuten in der Saison 2020 gelang Lancade ein eindrucksvoller Sieg gegen zehn Gegnerinnen. Nach 1600 Metern wurde No Limit Credit (Clement Lecoeuvre) vor der englischen Favoritin Rose of Kildare (Ioritz Mendizabal) Zweite.

Von dpa